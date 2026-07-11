Meiser Herbstball

Red Carpet-Feeling vor den Toren Dinkelsbühls

Meiser Congress Plaza Neue Allee 4, 91550 Dinkelsbühl

Erleben Sie Glamour, Eleganz und außergewöhnliches Design beim Meiser Herbstball in Dinkelsbühl.

Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend mit exklusivem Gala-Buffet, mitreißender Live-Musik einem Überraschungs-Showact.

Der Herbstball findet in der neuen Meiser Congress Plaza statt, die eine spektakuläre Kulisse für dieses Black Tie-Event schafft.

Tauchen Sie ein in eine Nacht voller Glamour und Magie und feiern Sie wie die Stars.

Info

Meiser Congress Plaza Neue Allee 4, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung

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