Meister Eder und sein Pumuckl

Beim Schreinermeister Eder passieren seltsame Dinge: Werkzeuge verschwinden, die Brille ist weg …

Spukt es etwa? Nein! Es ist Pumuckl, ein kleiner Kobold mit roten Haaren, der eines Morgens am Leimtopf kleben bleibt und dadurch sichtbar wird (ein uraltes Koboldgesetz!). Jetzt muss er bei Meister Eder bleiben (ein noch urälteres Koboldgesetz!) und sorgt dort ordentlich für Wirbel. Denn Streiche spielen gehört zu Pumuckls Lieblingsbeschäftigungen!

Für die beiden beginnt eine turbulente Zeit, in der sie sich erst mal zusammenraufen müssen …