Im beschaulichen Kleinköping ist zum Leidwesen des Nachwuchs-Detektivs Kalle Blomquist wenig los. Dann aber bekommen die Eltern von Kalles Freundin Eva-Lotta Besuch von Onkel Einar. Eva-Lotta und ihre Freunde Kalle und Anders können Onkel Einar von Anfang an nicht leiden – er verhält sich verdächtig und ist äußerst unsympathisch. Kalle fällt außerdem Onkel Einars nervöses und merkwürdiges Verhalten auf. Er beschattet ihn, nimmt heimlich dessen Fingerabdrücke und findet heraus, dass Einar an einem Juwelenraub beteiligt war und sich mit der Beute vor seinen Komplizen versteckt. Als dann genau diese Komplizen Einar in Kleinköping aufspüren, überschlagen sich die Ereignisse. Kalle, Eva-Lotta und Anders geraten in große Gefahr als sie versuchen, die Beute des Juwelenraubs vor den Ganoven in Sicherheit zu bringen.

Die Schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren zählt zu den bedeutendsten und beliebtesten Geschichtenerzählerinnen des 20. Jahrhunderts. Geschichten wie Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga oder Ronja Räubertochter prägen auch heute noch Tausende von Kindern.

Auch mit Meisterdetektiv Kalle Blomquist kommt eine Figur auf die Bühne, die sich durch Witz, Mut und Selbstbewusstsein auszeichnet.