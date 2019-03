Meisterfeier 2019

Der Meisterbrief ist der krönende Abschluss einer handwerklichen Weiterbildung. Der Weg dahin ist nicht einfach. Wer ihn geschafft hat, hat allen Grund diesen Erfolg zu feiern. Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken ehrt deshalb am 12. April 2019 in der Harmonie Heilbronn ihre frisch gebackenen Handwerksmeister mit einer feierlichen Veranstaltung. Kammerpräsident Ulrich Bopp erhebt die Meisteranwärter dort offiziell in den Meisterstand.

Alle, die sich dem Handwerk verbunden fühlen, sind herzlich eingeladen. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit den Jungmeistern, ihren Familien, den Meisterprüfungsausschüssen und zahlreichen Ehrengästen.