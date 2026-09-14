Mit „Meisterklasse Maria Callas“ bringt die Weiterspielen-Produktion in einer Inszenierung des Volkstheaters Wien die legendäre Operndiva auf die Bühne.

Das Schauspiel von Terrence McNally basiert auf einer historischen Begebenheit: 1971 gibt Maria Callas an der Juilliard School in New York ihre einzige öffentliche Meisterklasse. Während sie mit jungen Sängerinnen und Sängern an berühmten Opernarien arbeitet, gewährt sie zugleich Einblicke in ihr Leben und ihre Kunst. So entsteht das vielschichtige Porträt einer außergewöhnlichen Künstlerin zwischen großer Bühnenpräsenz, kompromissloser Hingabe und persönlicher Verletzlichkeit. In der Titelrolle ist Andrea Eckert zu erleben.

Vor den Augen eines ausgewählten Publikums arbeitet Maria Callas mit jungen Gesangstalenten an Arien aus Opern wie La Sonnambula, Lady Macbeth oder Tosca. Was zunächst wie eine Unterrichtsstunde erscheint, entwickelt sich zunehmend zu einer Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Leben, ihren Erfolgen und den Opfern, die ihre Karriere mit sich brachte.

Terrence McNallys mehrfach ausgezeichnetes Stück verbindet die Arbeit an der Musik mit einer persönlichen Rückschau und zeigt die Callas in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit: als gefeierte Künstlerin, strenge Lehrerin und verletzlichen Menschen. Die Meisterklasse wird dabei zum Ausgangspunkt für Erinnerungen, Reflexionen und Einblicke in die Welt der Oper.

In der Rolle der Maria Callas steht Andrea Eckert auf der Bühne, die diese Figur seit vielen Jahren verkörpert. An ihrer Seite spielen Daniel Große Boymann beziehungsweise Christian Koch als Pianist Manny Weinstock, Claudia Emà Camie als Sophie de Palma, Teresa Gardner als Sharon Graham, Pablo Cameselle als Anthony Candolino sowie Oliver Mülich als Bühnenarbeiter.

Die Inszenierung wurde anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas neu aufgelegt und widmet sich einer Persönlichkeit, die die Opernwelt bis heute prägt. Ein Theaterabend über Kunst, Leidenschaft und den Anspruch, für die eigene Berufung alles zu geben.