Joseph Haydn – Die Jahreszeiten (Oratorium)

Sophie Klußmann, Sopran

Michael Feyfar, Tenor

Nikolay Borchev, Bass

vocappella

Vokalwerk der OH!

Mitglieder des Jungen Kammerchors Ostwürttemberg

Cappella Aquileia - Orchester der OH!

Marcus Bosch, Dirigent

Das nächste Highlight mit der preisgekrönten Cappella Aquileia!

Die Cappella Aquileia zusammen mit ihrem Gründer und Leiter Marcus Bosch – diese Erfolgsgeschichte findet natürlich auch ihre Fortsetzung nach der vergangenen Jubiläums-Saison. Ein großes Oratorium kommt zu Allerheiligen 2022 auf die Bühne des Festspielhauses CCH – DIE JAHRESZEITEN von Joseph Haydn. Im Gegensatz zur drei Jahre vorher entstandenen Schöpfung ist das Werk heiter-weltlich und verklärt die Tages- und eben Jahreszeiten, die Natur und das Landleben.

Unterstützt wird das Orchester der OH! nicht nur von drei renommierten Gesangssolist*innen, sondern auch von nicht weniger als drei (!) Chören: Das Vokalwerk der OH! wird verstärkt mit dem Chor der vocapella – beide Klangkörper wurden (wie ja die Cappella Aquileia auch) durch Marcus Bosch gegründet. Und der Junge Kammerchor Ostwürttemberg ist ebenfalls mit von der Partie – so wird Meisterkonzert JAHRESZEITEN ein Großereignis für die ganze Region auf höchstem Niveau.