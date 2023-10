Meisterkonzert mit dem Klavierduo Blido-Klomp

Nach dem erfolgreichen Debut im letzten Jahr treten Fedra Blido und Carsten Klomp erneut als Klavierduo auf.

Auf dem Programm stehen Meisterwerke für Klavier zu vier Händen von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Jean Françaix und anderen.

Die in Albanien aufgewachsene Fedra Blido leitet gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Blido die Wertheimer Musikschule. Ihrer Klavierklasse entstammen etliche junge Pianistinnen und Pianisten, die zahlreiche Jugend-musiziert-Preise gewonnen und später an namhaften Musikhochschulen studiert haben.

Der studierte Organist und Pianist Carsten Klomp ist Professor an der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik. Mittlerweile kann er auf eine knapp vierstellige Zahl von Konzerten als Organist, Dirigent und Pianist zurückblicken. In Wertheim ist er regelmäßig an der Orgel in der Stiftskirche zu Gast.