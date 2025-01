Meisterkonzert mit "Klangrausch"

In der Reihe "Meisterkonzerte" gastiert das Ensemble "Klangrausch" in Wertheim und zeigt "the art of string trio".

Drei Musiker, die sich schon lange kennen, sensibel aufeinander reagierend, wechselseitige Impulse sendend und aufnehmend, haben sich zum Streichtrio zusammengefunden, in der Freude am gemeinsamen Musizieren, im Teilen der Haltung, wie die Musik zu sein hat, damit sie im ​Augenblick des Erklingens als vollkommen stimmig und authentisch erscheint – ein Vereinen im Klangrausch eben.

Es musizieren:

Indira Koch, Violine

Sophia Reuter, Viola

Wolfgang Emanuel Schmidt, Violoncello

als Gäste:

Boris Kusnezow, Klavier

Emanuel Schmidt, Violoncello

Auf dem Programm stehen:

S. Rachmaninov, Klaviertrio Nr. 1

Enjott Schneider, Klaviertrio "Moon over Erqan Waters“ T

schaikowsky, „Juni" und „Oktober"aus den Jahreszeiten für Cello und Klavier (Emanuel Schmidt)

Arensky, Variationen über ein Thema von Tschaikowsky op. 35 für Violine, Viola und 2 Celli

Dvorak, Terzetto op 74

Mahler, Klavierquartett

Händel-Halvorsen, Passacaglia (arr für Streichtrio von Klangrausch)