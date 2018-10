Meisterkonzert: Rudolf Buchbinder

Rudolf Buchbinder ist einer der ganz großen, ja legendären Pianisten unserer Zeit. In Göppingen war er ihn im Lauf seiner Karriere sieben Mal zu hören, zum ersten Mal 1974, dann 1982 mit einem unvergesslichen Beethoven- Zyklus an drei Abenden, zuletzt 1999 und 2005. Nun gibt es ein Wiederhören, abermals mit Beethoven. Und mit Chopin!

Seit über 50 Jahren konzertiert er mit beispiellosem Erfolg. Rund um seinen 70. Geburtstag in der Saison 2016/17 wurde Buchbinder in aller Welt gefeiert: ob in der Carnegie Hall New York, der Suntory Hall Tokio, dem Musikverein Wien oder der Berliner Philharmonie. In Göppingen war er schon im Lauf seiner Karriere sieben Mal zu hören, zum ersten Mal 1974, dann 1982 mit einem unvergesslichen Beethoven- Zyklus an drei Abenden, zuletzt 1999 und 2005. Nun gibt es ein Wiederhören, abermals mit Beethoven. Und mit Chopin!

Ludwig van Beethoven:Klaviersonate C-Dur op. 2/3Klaviersonate f-Moll op. 57„Appassionata“Frédéric Chopin:Klaviersonate h-Moll op. 58

Konzerteinführung: 19:20 Uhr