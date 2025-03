Meisterkonzerte: „Johannes-Passion“

Chorsinfonisches Konzert

Meisterkonzert "JOHANNES-PASSION"

CHORSINFONISCHES KONZERT

Samstag 12.4.2025 20.00 Uhr

EINFÜHRUNGSVORTRAG 19.30 Uhr

Bachs barockes Meisterwerk in der Osterzeit

Sie gehört zu den berühmtesten und ergreifendsten Vokalwerken der Musikgeschichte: Bachs Johannes-Passion fasst die Geschichte von Jesu Leiden und Tod kongenial in ihrer Größe und Emotion in Töne. Die Passion folgt dem biblischen Bericht, ergänzt um Choräle und frei gedichtete Arien. Das 1724 in Leipzig uraufgeführte Werk ist die älteste Passionsmusik Bachs und wurde im Zuge der Bach-Renaissance etwa 100 Jahre später wiederentdeckt.

Zum zweiten Mal in der Saison 2024/2025 arbeiten das VOKALWERK der OH! und die Cappella Aquileia – Orchester der OH! – unter der Leitung von Marcus Bosch mit dem Jungen Kammerchor Ostwürttemberg zusammen, um ein großes chorsinfonisches Meisterwerk zur Aufführung zu bringen. Bachs zweite überlieferte Passion – die Matthäus-Passion – erklingt nur einen Tag nach dem Konzert als Kooperation zwischen den Aalener und Heidenheimer Kantoreien in der Pauluskirche.

PROGRAMM

Johann Sebastian Bach

Johannes-Passion BWV 245

Kreativteam

DIRIGENT Marcus Bosch

Besetzung

SOPRAN Sophie Klußmann

ALT Henriette Gödde

TENOR Michael Feyfar

BARITON Gerrit Illenberger

Ensembles

CHOR Junger Kammerchor Ostwürttemberg

CHOR VOKALWERK der OH!

ORCHESTER Cappella Aquileia – Orchester der OH!