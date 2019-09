Meisterkurs Gesang Camilla Nylund

Die in Finnland geborene Camilla Nylund studierte zunächst bei Eva Illes, später in der Opern- und Liedklasse im Mozarteum in Salzburg. Für ihre ausgezeichneten Leistungen wurde ihr im Dezember 1995 von der Internationalen Stiftung Mozarteum die Lilli Lehmann-Medaille verliehen.

Nach einem Festengagement in Hannover gehörte sie in den Spielzeiten 1999 bis 2002 zum Ensemble der Semperoper Dresden. Seitdem verfolgt Camilla Nylund eine erfolgreiche internationale Karriere und ist regelmäßig an den renommiertesten Opernhäusern in Hamburg, Berlin, Valencia, Zürich, München, Paris, Mailand, Wien, bei den Salzburger Festspielen und den Bayreuther Festspielen zu Gast. Zu ihrem breitgefächerten Repertoire gehören die Leonore (»Fidelio«), Chrysothemis (»Elektra«), Sieglinde (»Walküre«) und Kaiserin (»Die Frau ohne Schatten«). Sie arbeitet gleichermaßen im Opern- und Konzertfach mit den wichtigsten Dirigenten unsere Zeit wie Daniel Barenboim, Zubin Metha, Sir Simon Rattle, Riccardo Muti und Christian Thielemann. Im Rahmen ihres spektakulären Erfolges als Kaiserin in der Neuproduktion »Die Frau ohne Schatten« an der Wiener Staatsoper im Mai/Juni 2019 wurde Camilla Nylund der Titel der Wiener Kammersängerin verliehen.

Weitere Meisterkurstermine:

Sa, 09.11.: 10-17.30 Uhr

So, 10.11.: 10-19 Uhr