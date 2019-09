Meisterkurs Gesang Elly Ameling

Elly Ameling wurde 1933 in Rotterdam geboren. Ihre Gesangslehrer waren Jo Bollekamp, Sem Dresden, Jacoba Dresden-Dhont, Bodi Rapp und Pierre Bernac. 1956 gewann sie den 1. Preis beim Internationalen Gesangswettbewerb in ’s-Hertogenbosch, 1958 beim Concours International de Musique in Genf. Im Laufe ihrer Karriere entwickelte sich die Künstlerin zu einer der bedeutendsten Liedsängerinnen ihrer Zeit, die mit ihren Interpretationen, vor allem des deutschen und französischen Liedrepertoires, weltberühmt wurde. Viele ihrer Platteneinspielungen wurden zu Referenzaufnahmen und werden heute erneut herausgebracht, vier Mal erhielt sie den »Edison«, ein fünftes Mal für ihr Gesamtwerk, drei Mal den Grand Prix du Disque und den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Für ihre Verdienste um die Musik wurde die Sängerin von der niederländischen Königin zum Ritter des Ordens von Oranien-Nassau ernannt und mit dem Orden vom Niederländischen Löwen ausgezeichnet. Sie ist Trägerin der Hugo-Wolf-Medaille und erhielt vier Ehrendoktortitel an Universitäten in den USA und in Kanada. Seit ihrem Abschiedskonzert 1996 im Concertgebouw Amsterdam unterrichtet sie in vielgefragten Meisterklassen.

Weitere Meisterkurstermine:

Mi, 23.10.: 19-22 Uhr

Do, 24.10.: 10.30-13 Uhr & 19-22 Uhr

Fr, 25.10.: 10.30-13 Uhr & 19-22 Uhr