Meisterliche Kammermusik

Vom 5. – 19. August 2024 ist der Internationale Meisterkurs der Kammermusik mit Künstler/innen aus der ganzen Welt zu Gast bei der Akademie Schloss Kirchberg.

Der jährlich wiederkehrende Kurs bietet bereits seit 20 Jahren Meisterschüler/innen eine exzellente Weiterbildung in Kammermusik und Soloinstrumenten durch renommierte Professoren und Professorinnen. Kyoko Hashimoto, Professorin für Klavier an der McGill University in Montreal leitet seit Beginn den Kurs. Wir freuen uns im Rahmen dieser Kooperation weitere internationale Talente beim Hohenloher Kultursommer präsentieren zu können. Und Sie können sich auf lebendig-frische kammermusikalische Interpretationen freuen.

Internationaler Kammermusik-Meisterkurs Schloss Kirchberg

Leitung: Kyoko Hashimoto

Konzert #34