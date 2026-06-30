Meisterliches Finale

Abschlusskonzert des 40. Internationalen Meisterkurses für Streicher Kloster Schöntal

Kloster Schöntal Klosterhof 6, 74214 Schöntal

Im besonderen Ambiente des Klosters, dessen Mauern seit Jahrhunderten Musik und Geist beherbergen, präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Meisterkurses ihr Abschlusskonzert.

Eine Woche lang wurde gemeinsam gearbeitet, geübt, gelauscht und der Horizont erweitert. Das Konzert zeigt die Früchte dieser intensiven Tage. Freuen Sie sich auf die solistischen Beiträge voller Spielfreude und Esprit, Emotion und Ausdruck. Die Talente freuen sich im Gegenzug auf Ihr Kommen und Ihren Applaus. Kammermusik auf höchstem Niveau!

Konzert #37

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Kloster Schöntal Klosterhof 6, 74214 Schöntal
Konzerte & Live-Musik
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