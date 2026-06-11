Meisterklasse

Primadonna, Grand Dame, Diva: Wenn Sopranistin Maria Callas die Opernbühne betrat, herrschte ehrfürchtiges Schweigen. Nun gibt sie einen ihrer seltenen Meisterkurse und beginnt dabei über ihre eigene Laufbahn zu reflektieren.

Gewürzt mit vielen Anekdoten legt Callas schonungslos offen, was es bedeutet, das eigene Leben vollkommen der Kunst zu opfern. Das witzige wie bittere Schauspiel mit Livemusik steckt voll Selbstironie und wird zu einem eindringlichen Portrait einer Künstlerin, deren Stimme Welten erschüttern und Massen begeistern konnte wie kaum eine andere.