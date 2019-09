Mekongg & Die Hälfte

Mekkong: Vom Wiener Postrock-Trio Mekongg könnte der Soundtrack für eine beliebte Tanzveranstaltung unter Friedhofsbewohner*innen kommen. Graveyard Disco: Düster, episch, melodisch, der spärlich eingesetzte Gesang trocken wie der Blumenschmuck auf vergessenen Gräbern.

Um bei Anmaßungen und Vorurteilen zu bleiben (Wer weiß denn schon, zu welcher Musik Verblichene gerne das Tanzgebein schwingen? Und überhaupt, kein/e Verblichene*r bleicht dem/der anderen!), wäre an dieser Stelle zu erwähnen, dass Mekonggs Namensgebung der rassistischen Gesellschaft zu verdanken ist, der wir angehören. Pete Prison IV (Bosna, Bosna/Akut), Sängerin und Gitarristin der Formation, verarbeitet in den Songs gesellschaftspolitische Themen wie Krankheit, Unterdrückung, Xenophobie, Konsumgier und Liebe und gründete Ende 2014 gemeinsam mit dem Bassisten Mackie Messer (Voodoo Jürgens) die Band. Im Winter 2017 gab es einen Wechsel hinter den Drums und Terrora Primera (petra und der wolf, Mutt/Mayr/Hackl), die mit dem kollektiv betriebenen Plattenlabel unrecords seit 2012 an queer-feministischer Sichtbarkeit im Rockbereich arbeitet, kam hinzu. Mekonggs selbstbetiteltes Debutalbum, das am 24.3.2018 offziell releast wurde, darf auch von Sterblichen aufgelegt werden!

Die Hälfte: Philipp und David kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Unter all den gemeinsamen Interessen kam zu Age of Empires und Fluch der Karibik irgendwann die Musik dazu. Als David mit 2015 nach Stuttgart zog, war sofort klar, dass die beiden zusammen Musik machen würden. Zu Beginn war noch Gitarrist Lorenzo ‘Cencio’ Cencetti mit dabei, als dieser jedoch nach Italien zurückkehrte, blieben sie zu zweit. Jahre lang wurde viel gespielt und herum experimentiert. Ohne den Druck, Lieder auftrittsreif schreiben zu müssen, Demos herauszubringen oder Leute zu begeistern. Einfach nur völlig frei vor sich hin spielen, weil es Spaß macht. Musik als Zweck an sich. Mittlerweile haben sie sich komplett gefunden. Die Hälfte ist eine Bass/Schlagzeug Combo, entstand im Komma Esslingen Umfeld, gegründet von Bassist David Eibeck und Schlagzeuger Philipp Knoth. Seit mehr als 3 Jahren spielen sie intensiv Musik zusammen, was sich im Zusammenspiel beider bemerkbar macht. Sie nutzen bewusst Kontraste in ihrer Musik. Zwischen sphärisch, verträumt und düster bis hin zu knackig, fetzigen Bruchstücken und Lärm. Nach einer langen Pause spielen sie nun wieder Live und sie freuen sich!

