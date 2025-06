Mel D | Support: clrls

Mel D wäre vielleicht gerne mal das sechste Spice Girl geworden und eine Karriere als MC hätte sie auch nicht ausgeschlagen.

Mel D ist aber vor allem Mel D, Fuss über Kopf in die Musik gestürchelt hat sie mit ihrem electro-pop-duo mischgewebe, als Musikerin in der Band von Faber und nun auch als Solokünstlerin einen Schnellstart vorgeführt, dass einem Angst und Bang werden könnte.

Und dabei schleppt sie neben ihrer Stimme und ihrer Gitarre auch ihr grosses Herz von Fest zu Festival, schreit es Abend für Abend raus in die Mengen und verteilt in explosiver Vulkan-Manier Hoffnung. Dann lässt sie das Publikum mit ihren Gänsehäuten alleine und werkelt schon bald weiter an ihrer Zukunft.