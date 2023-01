Melanie Dekker - "BIG HEART TOUR"

Melanie Dekker ist eine kanadische Hit-Singer-Songwriterin mit einem fantastischen Live-Werdegang.

Ihre herzliche Ausstrahlung, authentischen Geschichten, feurige Persönlichkeit, ihr schlagfertiger Esprit und perkussiver Gitarrenstil brachten Dekker tausende Fans auf der ganzen Welt ein. Diese fühlen sich mit ihrer schönen und kräftigen Stimme verbunden, denn sie hat einen vielseitigen und unverwechselbaren Klang; warm, weich, flexibel und rauchig. Sie sei „wie köstliche Schokolade“, so die Fans.

Melanie liebt die Bühne, spielt jährlich 100 Liveshows und überzeugt dabei als Entertainerin, sowohl solo als auch mit ihrer spektakulären Band. Mit der Erfahrung tausenden von Livekonzerten hat sie mit Stolz Support-Gigs für Faith Hill, Bryan Adams, Chaka Khan und andere Superstars gespielt, Radiohits wie „I Said I" und „Boomerang“ geschrieben sowie eigene Videos arrangiert.

Dekkers selbstgeschriebene Songs, eine Variation aus sentimentalen Geschichten und Wohlfühlszenarien, füllen mittlerweile 11 Alben in grosser Bandbreite, Tendenz steigend. Einflüsse aus der Countrymusik zeigen sich sowohl in ihren einfühlsamen Folk-Pop-Balladen als auch im rockigen Songwriter-Pop. Während der Pandemie veröffentlichte Melanie mit „The New Old Fashioned Way“ ein Weihnachtsalbum sowie mit „Bandstormer, Take one“ ein Album, das die 20er Jahre aufleben lässt.

Mit ihrem aktuellen Studio-Album „Secret Spot“ tourt Melanie bereits seit 2018/19 in Europa und Nordamerika, und nun freut sie sich darauf, ihre europäischen Fans wiederzusehen, warmherzige Lebensfreude zu verbreiten und sie mit einer „Stimme wie Schokolade“ zu verwöhnen. Ein Konzerterlebnis voll guter Laune, auf das man gerade in der aktuellen Zeit sehnsüchtig gewartet hat!