Das Theater ist der beste Ort der Welt und das Geschichtenerzählen eine der ältesten Formen des gesellschaftlichen Zusammenseins. Klar, am Anfang saßen wir noch ums Lagerfeuer, und okay, das mit dem Feuer ist heute schwierig wegen der ganzen Brandschutzverordnungen. Aber das Prinzip ist immer noch das gleiche. Es gibt einfach Dinge, die haben sich bewährt. Wie das Theater. Oder die Swing-Musik, die sofort gute Laune macht.

Melanie Haupt, vielen als Bühnenpartnerin von Bodo Wartke bekannt, packt die politischen Themen, die sie umtreiben, in Swing-Musik. Denn eins ist ja mal klar: Wir dürfen in dieser anspruchsvollen Zeit auf gar keinen Fall die gute Laune verlieren!