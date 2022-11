AB SYNDROM sind die Verschmelzer experimenteller Electrosounds und ultrapersönlicher, deutscher Texte.

Seit 2017 machen sie mit ihrem Vocal-Chop-Hit „Flaggschiff“ von sich reden. Die Berliner Bennet und Anton polarisieren. Und sie fahren von Anfang an komplett DIY. Das heißt von der gesamten Musikproduktion, über Artwork bis hin zu den Musikvideos wird alles konsequent in Eigenregie produziert und auf dem selbstgegründeten Indie-Label veröffentlicht. Und das ist hör- und spürbar.

Am 1. April 2022 erschien mit „Supermond“ die erste Single von AB SYNDROMs kommenden Album „Tut mir gut Tut mir leid“. Der erste Song des Konzeptalbums über menschliche Nähe behandelt die Lust. Die Verschmelzung mit dem Gegenüber unter der kompletten Ausblendung der Umgebung, voll konzentriert auf das Wesentliche. So zeichnen AB SYNDROM das Bild zweier Menschen, die in ihrer Sexualität ganz bei sich sind, ganz im Flow, beleuchtet (und betrachtet) nur vom Mond und zwar in dem Moment, da er der Erde am nächsten ist: Supermond.

Das Album behandelt 13 verschiedene Variationen menschlicher Nähe in ihrer gesamten Breite, worin sich die erzwungene Distanz der letzten 2+ Jahre auf der einen und aufgezwungene Intimität auf der anderen Seite widerspiegelt.

Ihren Ansatz haben AB Syndrom kompromisslos weiterentwickelt und im Herbst 2022 kommen sie damit endlich deutschlandweit auf Tour.