The Cleanin Woman

Nach ewiger Zeit bietet sich die Möglichkeit, die legendäre Kultband THE CLEANIN´ WOMEN mit ihrem charismatischen Frontmann UDO SCHÖBEL wieder live in ihrer Heimatstadt Stuttgart zu erleben.

Die Auftritte der neunköpfigen Band, bestehend aus fünf Frauen und vier Männern, sind bekannt für ekstatische und kompromisslose Bühnenshows und stehen für GUTE LAUNE, SPASS und jede Menge ACTION auf der Bühne.

Die zum großen Teil eigenen Songs aus UDO SCHÖBEL´s Feder, dargeboten im Sixties Gitarrensound und garniert mit souligen Bläser-Riffs und treibenden Drums, laden geradezu zum Mitsingen, Mittanzen und Mitschwitzen ein.

Nicht selten passiert es, dass das Publikum in den Auftritt mit einbezogen wird und sich die CLEANIN´ WOMEN Show im Zusammenspiel mit den Zuschauern im Laufe des Abends zu einer einzigen großen Party entwickelt.

Mastermind von THE CLEANIN´ WOMEN ist Frontmann, Sänger und Gitarrist UDO SCHÖBEL, der seit dem Jahre 2000 in Berlin lebt und dort als erfolgreicher Musiker, Songwriter und Musikproduzent arbeitet.

Unter anderem ist er seit vielen Jahren musikalischer Leiter der radio eins Radioshow und komponierte die mega-erfolgreiche Hitsingle Frisör zusammen mit Thomas D. von den Fantastischen Vier.

Die übrige Band besteht aus ebenso erfahrenen Musikern, die mit ihren anderweitigen Musikprojekten ebenfalls über Stuttgarts Grenzen hinaus bekannt sind.

Nach weit über 400 Konzerten im In- und Ausland sowie diversen Film- und Fernsehauftritten haben THE CLEANIN´ WOMEN so ziemlich alle Facetten des Showbusiness durchlaufen.

Und so wird am 9. Dezember im Club Cann eine Band auf der Bühne stehen, die alles erlebt und gesehen hat.

Eine Band, die aber nach wie vor die unbändige LUST verspürt, ihren Fans einen UNVERGESSLICHEN ABEND zu bescheren.

LET´S HAVE A PARTY!

THE CLEANIN´ WOMEN sind:

Conny Silbermann - Gesang

Babs Steinbock - Gesang

Alexandra Funk - Bass

Moni Ramoni - Saxophon

Christina Blum - Baritonsaxophon

Martin Blum - Trompete

Eki Staiger - Posaune

Eberhard Scholl - Schlagzeug

Udo Schöbel - Gesang, Gitarre