MELISSA ETHERIDGE meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück! Die Rock-Ikone und Oskar-Preisträgerin beehrt am 29. Juni mit "The Medicine Show" die Spardawelt Freilichtbühne auf dem Stuttgarter Killesberg.

"Ich habe lange über den ersten Eindruck dieses Albums nachgedacht", sagt MELISSA ETHERIDGE über die Wahl des Songs, der ihrem neuen Album den Titel gibt. "Er unterscheidet sich sehr von allen anderen Songs auf dem Album", sagt sie. "Aber er hat so viel damit zu tun, wo ich gerade bin.“ The Medicine Show eröffnet das Album mit Power und Kraft, lauten Gitarren, hämmernden Trommeln, angefüllt mit Feuer und Intensität.

MELISSA ETHERIDGE ist eine der weiblichen Rock Ikonen überhaupt. Ihr hochgelobtes Debütalbum erreichte Doppelplatin. Ihre Popularität gründet sich auf eingängigen Songs, wie „Bring Me Some Water“, „No Souvenirs“ und „Ain’t It Heavy“, was ihr schließlich den ersten Grammy als beste weibliche Rock Vokalistin einbrachte. Kommerziell und künstlerisch auf den Zenit kam sie mit ihrem vierten Album „Yes, I am“ und den enthaltenen Megahits „I Am The Only One“ und „Come To My Window“, einem Song voller knisternder Leidenschaft, der ihr schließlich den zweiten „Grammy“ bescherte. Mehr als zweieinhalb Jahre hielt sich das sechsfach-Platin Album in den Charts. 2007 bekam MELISSA ETHERIDGE auch einen „Oskar“ für den besten Original-Song des Jahres. Am Broadway debütierte sie 2011 als „Jimmy“ in Green Days‘ Rock-Oper „American Idiot“, wo sie Billie Joe Armstrong für eine Woche ersetzte. Ebenso bekam sie einen Stern am Hollywood „Walk of Fame“.