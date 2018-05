Melissa Pinto ist zu einer der herausragendsten Vertreterinnen des zeitegnössischen kolumbianischen Jazz geworden.

In ihren Stücke erschließt sie neue Möglichkeiten, die Musik der beiden Küstenregionen des Landes in der Sprache des Jazz wiederzugeben. Melissa Pinto hat zwei Alben herausgebracht, "Familia Caribe" (2017) y “Oí na’ ma” (2014), beide wurden bei dem unabhängigen Label Locus in Bogotá aufgenommen. Angesichts der positiven Aufnahme durch das Publikum, bewertete die Presse „Oí na‘ ma“ als eines der besten in Kolumbien produzierten Alben 2014 (Revista Semana. Nr. 1702). Sie ist Trägerin mehrere nationaler Preise und hat mit ihrer Band mehrere landesweite Tourneen gespielt. Aktuell ist sie Studierende des Masterprogramms Jazz Komposition/Arrangement der HFMT Köln.

Melissa Pinto - Piano/komposition

Ricardo Narvaez - Sax

Joan Chavez - Bass

Jacobo Alvarez - Drums

http://www.melpinto.com