Kunterbuntes Gefühlschaos

Singer-Songwriterin Melli Zech hat eine ganz schön laute Stimme für jemanden der so klein ist. Doch wer ist eigentlich das Mädchen aus dem Märchenwald? Sie selbst beschreibt ihre Musik als „Kunterbuntes Gefühlschaos“. Melli singt vom Aufbrechen und Ausbrechen, von wunderbaren Freundschaften und enttäuschter Liebe, mal zart, mal zornig, meistens auf Englisch aber immer öfter auch auf Deutsch. Aber vor allem ist ihre Musik Leben in vollen Zügen, Leben in anrührender Tiefe. 2018 veröffentlichte sie ihre erste E.P (Stories & Fairytales) und machte sich vom Märchenwald in Richtung „große Welt“ auf. Auf diesem Weg lagen Festivalbühnen in ganz Deutschland, Radiopremieren bei Bayern 3 und das erste Album „Just A Girl“.

www.die-luke.info

Eintritt frei - der Kulturbeutel wird herumgereicht.

