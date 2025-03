Mellow - Blow Your Mind!

Zaubershow zum Lachen und Staunen für die ganze Familie!

Wenn du dir die Augen reibst und deine Gehirnzellen durchgepustet werden, dann ist es Mellow! Der sympathische Magier im Kapuzenpulli ist deutscher Meister der Zauberkunst und stellt mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling deine Welt auf den Kopf!

In dieser mitreißenden Liveshow ist alles erlaubt, was Spaß macht. Neuartige holografische Videoeffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen. Mellow erweckt Polaroid-Fotos zum Leben, bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlos viele Geldscheine! Spätestens, wenn er mit einem Teleskop das Licht einer Sternschnuppe fängt und unzählige Glühwürmchen durch den Raum fliegen, wird klar – das ist keine normale Zaubershow! Mitten im Publikum verblüfft Mellow mit genialen Zaubertricks aus seiner magischen Candybar und schwebt am Ende in einer Seifenblase davon.

Was ist echt, was ist Illusion? Wenn visuelles Entertainment und kreative Zauberkunst miteinander verschmelzen, spielt das keine Rolle mehr, denn diese Show macht einfach nur Spaß – und zwar der ganzen Familie. Das ist Feel-Good-Magic zum Lachen und Staunen!

Eintritt (inkl. Garderobe):

PK1: 39 €, PK2: 35 €

23 € Youngster Ticket (bis 27 Jahre)

Einlass ab 19 Uhr. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

