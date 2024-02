Wenn Du Dir die Augen reibst und Deine Gehirnzellen mal ordentlich durchgepustet werden: Dann bist Du in der brandneuen Liveshow von Mellow! Der sympathische Magier im Kapuzenpulli ist Deutscher Meister der Zauberkunst und stellt für einen Abend mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling Deine Welt auf den Kopf!

In dieser mitreißenden Liveshow ist alles erlaubt, was Spaß macht. Neuartige holographische Video- und Projektionseffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen, in denen die Zuschauer ihre Wahrnehmung selbst austricksen werden! Mellow erweckt Polaroid-Fotos zum Leben und bringt nur mit dem Klang einer Ukulele hartes Metall zum Schmelzen. Er bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlos viele Geldscheine! Spätestens, wenn er mit einem Teleskop das Licht einer Sternschnuppe fängt und unzählige Glühwürmchen durch den Raum fliegen lässt, wird klar - das ist keine normale Zaubershow! Mitten im Publikum und auf Augenhöhe verblüfft Mellow mit genialen Zaubertricks aus seiner magischen Candybar und schwebt am Ende in einer Seifenblase davon. Let Mellow blow your mind!

Was ist echt, was ist Illusion? Wenn visuelles Entertainment und kreative Zauberkunst miteinander verschmelzen, spielt das keine Rolle mehr: Denn diese Show macht einfach nur Spaß - und zwar der ganzen Familie. Feel-Good-Magic zum Lachen und Staunen!

Mellow ist gern gesehener Gast in TV-Formaten: In der amerikanischen Sendung „Penn & Teller: Fool Us“ begeisterte er Millionen Zuschauer mit seinen kreativen Illusionen, machte damit zwei der erfolgreichsten Magier der Welt sprachlos und begeisterte in der rumänischen TV-Show iUmor. Im Deutschen Fernsehen besuchte ihn Comedian Torsten Sträter für die ARD-Sendung „Sträter“, zauberte im Studio von „Hier&Heute“ im WDR, verblüffte bei „KiKA LiVE“ und drehte eine Doku für ARD:One.

Seit 2020 ist Mellow das Markengesicht für die MAGIC Zauberkästen des Franck-Kosmos-Verlags. Im Zusammenhang dieser Kooperation dreht er u.a. Unboxing-Videos der Zauberkästen, präsentiert die Produkte in Katalogen und Anzeigen des Spielwarenherstellers. Zudem tritt KOSMOS als Toursponsor der Liveshows von Mellow in Erscheinung.