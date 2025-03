Mellow - Blow Your Mind!

Zaubershow zum Lachen und Staunen für die ganze Familie!

Wenn Du Dir die Augen reibst und Deine Gehirnzellen durchgepustet werden: Dann ist es Mellow! Der sympathische Magier im Kapuzenpulli ist Deutscher Meister der Zauberkunst und stellt mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling Deine Welt auf den Kopf!

In dieser mitreißenden Liveshow ist alles erlaubt, was Spaß macht. Neuartige holographische Videoeffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen. Mellow erweckt Polaroid-Fotos zum Leben, bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlos viele Geldscheine! Spätestens, wenn er mit einem Teleskop das Licht einer Sternschnuppe fängt und unzählige Glühwürmchen durch den Raum fliegen, wird klar – das ist keine normale Zaubershow! Mitten im Publikum verblüfft Mellow mit genialen Zaubertricks aus seiner magischen Candybar und schwebt am Ende in einer Seifenblase davon.

Was ist echt, was ist Illusion? Wenn visuelles Entertainment und kreative Zauberkunst miteinander verschmelzen, spielt das keine Rolle mehr: Denn diese Show macht einfach nur Spaß – und zwar der ganzen Familie. Das ist Feel-Good-Magic zum Lachen und Staunen!

Dauer: ca. 2 Stunden + Pause

Empfohlen ab 12 Jahren.

Mellow ist deutschlandweit auf Tour. Neben seinen Shows „Wunderkind Live!“ und „Blow Your Mind!“ war er auch Teil von „Die Magier“, der erfolgreichsten Magie-Ensembleshow im deutschsprachigen Raum. Hierfür entwickelte er eigene Illusionen und war in über 150 Shows zu sehen.

Nach mehrfachen Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst geht Mellow 2022 als Deutscher Meister der Zauberkunst hervor! Seine Darbietungen werden vom Präsidenten der Magier-Vereinigung als „die originellsten im gesamten Wettbewerb“ gelobt und erregen bei den Weltmeisterschaften 2022 erstmals große Aufmerksamkeit auf internationalem Gebiet.

Mit seinen ungewöhnlichen Ideen gewinnt Mellow 2021 den „Creative Magicians Contest”, den die „Canadian Association of Magicians“ zusammen mit dem weltweit größten Händler für Zaubertricks „Murphy's Magic Supplies“ veranstaltet. Seitdem werden seine Illusionen tausendfach produziert und für Zaubernde weltweit verfügbar gemacht. Auch hier nimmt der kreative Künstler von der Produktion über das Design, bis hin zum Marketing erneut alle Schritte selbst in die Hand.