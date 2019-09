Melodic Rock Night

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Fast drei Dekaden zogen seit der Grü¼ndung von JADED HEART ins Land. Die Wege trennten sich 2004 nach vierzehn turbulenten Jahren.

Den Bitten nachkommend, ziehen MICHAEL BORMANN´S JADED HARD seit Anfang 2017 mit einem Best of von 1990 bis 2004 erfolgreich durch die Lande. Never say never!

Aufgrund der phänomenalen Resonanz entschied sich Michael, einen Schritt weiter zu gehen und schrieb ca. zwei Dutzend neue Songs für 'MBJH'. Zwölf davon landen nun auf dem neuen Silberling FEELS LIKE YESTERDAY. Typischer AOR / MELODIC ROCK wechselt sich mit akustischen Songs, kraftvollen Uptempo Nummern und wunderschönen Balladen ab, die Stimmung von Melancholie bis hin zu Überschäumender Lebensfreude auslösen.

FEELS LIKE YESTERDAY ist eine Fortführung des Stils der Alben bis 2004. Produziert wurde wieder in den RMB STUDIOS, Duisburg.

Das Werk erscheint am 25.10.2019 auf RMB Records. Zeitgleich startet eine Tour durch einige europäische Länder.

Mit im Gepäck ist die deutsche Melodic Rock Formation DEVICIOUS, die sich auf ihren Tourneen mit HARDLINE oder AMMUNITION eine große Fanbase erspielen konnten.

Als Opener fungiert die schwedische AOR Truppe CREYE