Im Residenzschloss Ludwigsburg entsteht am 31. Mai 2025 von 16:00 – 24:00 Uhr erneut ein kleines, aber feines Weinfest – gepaart mit elektronischer Musik. Ein erlesener Tropfen im Glas, entspannte Beats im Ohr und eine sanfte Sommerbrise im Haar – bei Melodic Wine wird in entspannter Openair-Atmosphäre zusammengebracht, was zusammengehört: Wein, Musik und Menschen, die diesen geballten Kulturgenuss zu schätzen wissen.

Während insgesamt sechs DJs und zwei Live-Acts mit ihren Violinen und Saxophonen für Gänsehautfeeling sorgen, können an exklusiven Weinständen von Weingütern aus Ludwigsburg und der Region zahlreiche Weine entdeckt und in sommerlicher Partystimmung genossen werden.

Hunger kommt bei Melodic Wine garantiert nicht auf: Foodtrucks feuern ein kulinarisches Feuerwerk ab und laden zum genüsslichen Schlemmen ein.

Auch die Freunde guter elektronischer Musik kommen zu späterer Stunde mit Deep House, Tech House & Ibiza-Beats voll auf ihre Kosten. Dann verwandelt sich die große Bühne in eine gigantische Tanzfläche.

Bei der Silent-Disco ab 21:30 Uhr verlagert sich die Musik auf Funkkopfhörer, bei denen man zwischen drei Kanälen auswählen kann.

Gemütliche Lounge-Areas laden mit Ruheinseln aus stylischen Pallettenmöbeln und sommerlichen Lichtszenen zum Entspannen und Verweilen ein.