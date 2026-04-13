MELODIE küsst POESIE

Jubiläumskonzert "20 Jahre Camerata VocaLeo" mit Liedern von Robert Schumann.

Mit romantischen Liedern zu Liebesfreud und Liebesleid aus Robert Schumanns bekannten Zyklen „Dichterliebe“ und dem „Eichendorff-Liederkreis“ in Bearbeitungen für Chor und Klavier sowie Ausschnitten aus seinem „Spanischen Liederspiel“ wollen die Sängerinnen und Sänger der Camerata VocaLeo, begleitet von Pablo Marquez am Flügel ihre Zuhörer im Theater im Spitalhof erfreuen.