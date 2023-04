Ganz in der Tradition der amerikanischen und britischen Songwriter steht die Musik von Ralf Beitner, der eingängige Lieder singt, die den Zuhörenden nicht mehr so schnell aus dem Kopf gehen.

Gemeinsam mit der bekannten Violinistin Amy Lungu präsentiert er seine Songs als Duette von Gesang und Geige, wobei die beiden von einer herausragenden Band begleitet werden. „Unsere Musik ist von melodiereichen Instrumentalpassagen geprägt. Die Klänge und Rhythmen sind eine Kulisse für die Texte der Lieder, die bei meinen Kompositionen meist als Letztes entstehen“, erzählt Ralf Beitner über seine Werke.

Songs wie Landschaftsgemälde: Die Musik von Ralf Beitner und Amy Lungu erzeugt beim Zuhörenden Bilder, in deren Rahmen sich die Geschichten der Songs abspielen. So wirkt beispielsweise das Lied „Kamouraska“ wie ein Landschaftsgemälde vom Ufer des kanadischen Sankt-Lorenz-Stroms und „Let Me Be The One“ entführt uns in eine atmosphärische Abendstimmung am Meer. „Wir wollen den in der heutigen Popmusik üblichen Beats und Klangteppichen etwas entgegensetzen, das es Wert ist, erinnert zu werden - eine Melodie, viel Dynamik und echte Musikalität“, so erklärt es Amy Lungu.

Eine Band wie ein Orchester: Mit Ruth Sabadino (Tenor- und Altsaxophon), Basti Schiller (Kontrabass) und Christoph Sabadino (Drums & Percussion) spielen einfühlsame Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Christoph Weinhart (Klavier) als Begleitband zusammen mit Ralf Beitner (Gitarre und Baritongitarre) und Amy Lungu (Violine). Stilistisch orientiert sich das Klangbild an bekannten Singer-Songwritern wie Sting, James Taylor, John Denver und Paul Simon.

Neues Studioalbum „Melodies“: Mit dem gleichen Titel wie das Konzertprogramm ist Anfang 2023 ein Studioalbum von Ralf Beitner und Amy Lungu erschienen. Neben der Band, die die Liveauftritte begleitet, ist hierauf auch ein Streichorchester unter der Leitung von Case Scaglione zu hören. Es ist auf allen bekannten Streamingplattformen zugänglich und eine gute Gelegenheit, sich vorab ein akustisches „Bild“ von der an diesem Abend zu erwartenden Musik zu machen.