„Ein Tritt Frei“ – Christoph Sonntag

Die Zeiten sind schwer. Wirklich? Wir können die Probleme nicht weglachen, aber Lachen hilft uns, sie wieder einordnen zu können. Und irgendwann auch zu lösen.

Lasst uns lostreten. Immer schön in die Hinterteile derer, die uns an der Nase herum führen, uns gängeln und eigentlich zum Lachen wären. Wenn sie es nicht so ernst meinen würden.

Und das sind die Trittgeber im neuen Programm:

• Der „Freibeuter der Comedy.“ Denn die Piraten haben den Marsch durch die Institutionen hinter sich! Heute sitzen sie, meist ungeschminkt und ohne Hakenprothese, aber immer noch der alten Kultur verpflichtet, in Behörden, Unternehmen, Aufsichtsräten, der Finanzindustrie und in den Parlamenten. Viele von ihnen nennen sich ganz unverschämt Anlagen-Pirater, Finanz-Pirater, Unternehmens- Pirater oder einfach nur: Kabarettist.

• Dr. Friedjof Södfried Schreyvogel, Ministerpräsident von Baden-Brandenburg, der die fünf Politikerregeln enttarnt und sich selber damit entlarvt.

• Prof. Dr. Christoph Friedhelm von Donnersbarsch mit seiner aufsehenerregenden Forschung zu den Spätfolgen der Corona-Infektion

• Einer mit dem Publikum durchgeführten Volkszählung

• Spontan-Reimen

• Mit Albert Einsteins an die Wirklichkeit angepasster „Realitätstheorie“: Ä = m x g2… der Ärger isch meist größer…

• dem Heiligen Bruder Christophorus Sonntag

• Hunde, Opas und viel Musik.

Ein wildes, buntes Sonntags-Programm wie es noch nie da war. Lebendig, schnell, heutig, zum Totlachen witzig, aktuell, musikalisch, fulminant, kurz: eine einzigartige Serie von kabarettistischen

Tritten, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Organisator: Provinztour