Melodiesinfonie & friends

Unter dem Pseudonym Melodiesinfonie veröffentlicht der Schweizer Musiker Kevin Wettstein bereits seit acht Jahren kontinuierlich Musik – neben zahlreichen EPs auch zwei Soloalben – und tritt als Liveact in Erscheinung. Mit seinem dritten Album „A Journey To You“ (26. April 2019, Jakarta Records) beschreitet er dennoch neue Pfade.

War seinen bisherigen Veröffentlichungen, die unter anderem über die Labels Soulection und Melting Pot Music erschienen sind und große Erfolge in den USA feierten, noch das Etikett „Hip Hop/Beatmaker“ angehaftet, entfernt sich Melodiesinfonie mit seinem neusten Werk hiervon und betritt jazzig-soulige Gefilde. Lange Improvisationen und verspielte Instrumentalpassagen werden wichtige Stilmittel und lassen den Hörer in eine Klangwelt eintauchen, die vielmehr nach eingespielter Westcoastband klingt, als nach Schweizer Homestudio. Dieser Klangaspekt wird auch auf Tour zu erleben sein: Melodiesinfonie tourt zum ersten Mal mit vierköpfiger Band, wobei der Meister selbst an seinem angestammten Instrument Drumset zu hören sein wird. Hierbei werden die Freiräume der 12 Albumsongs weiter genutzt und Räume für längere Improvisationen geschaffen.

Trotz musikalischer Neuausrichtung zieht sich ein roter Faden durch die Musik von Melodiesinfonie: Es sind Songs, die Positives im Hörer auslösen und Menschen zusammenbringen. „Spread Love“, so abgedroschen und häufig missbraucht dieser Slogan im Jahr 2019 auch sein mag, trifft er doch auf Melodiesinfonie und seine Musik zu.