Authentisch, ehrlich und ungekünstelt kommt die Musik des sympathischen Trios um die Ludwigsburger Songwriterin Heidi Frank daher. Heidi, Ela und Marcel tragen nicht dick auf, sondern spielen sich mit erfrischender Natürlichkeit in die Ohren und Herzen ihrer Zuhörer.

Im Mittelpunkt stehen die Stimmen der beiden Sängerinnen, die nahezu verschmelzen. Dazu zeigt Multiinstrumentalist Marcel Engler an Trompete und Percussion, dass er sich zu Recht weit über Stuttgart hinaus einen Namen als Vollblutmusiker gemacht hat. In den letzten Jahren konnte man 'Melody against Gravity' u.a. auf dem Freakstock, der LIFT-Livenacht in Stuttgart, in diversen Clubs und Cafés von Ludwigsburg bis Berlin hören.