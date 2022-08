Melting Paper - Eine interdisziplinäre Echtzeitkomposition

Die neuen Medien haben im modernen Schattentheater schon lange Einzug gehalten und eröffnen in der Kombination mit Schatten eine ganz neue Ästhetik.

Bei "Melting Paper" trifft das Bild - digital oder als Schatten - auf Material in einer animierten Form. In Verbindung mit Körpern in Bewegung entstehen archaische Bilder, die dem Zuschauer weite Assoziationsfelder eröffnen. Es erwachsen Bilder für die Verbindung von Vergangenem und Jetzigem: Papier, einst Grundlage zur Verbreitung von Schrift und Bild, wird von den immateriellen Medien sukzessive abgelöst. Im Gegenzug schafft das Material Projektionsfläche und beeinflusst damit die Entwicklung des immateriellen Bildes. Der Mensch, repräsentiert durch die Tänzerinnen und Tänzer, hat die Möglichkeit, Impulse zu geben, einzugreifen, zu beobachten, zu folgen ... Improvisation als eigene Kunst- und Bühnenform, ein bewegtes Gemälde mit Projektionen und Schattenbildern.