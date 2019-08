Melting Paper

Wachheit, Achtsamkeit für die Mitspieler*innen, Bereitschaft zum Wagnis, Lust am Kontakt, Freude am Leben – wir laden zu einer Stunde spannender Improvisation. Auf der Bühne: Lisa Thomas (Tänzerin, Initiatorin von »Saal frei«), Alice Therese Gottschalk (liebt und meistert die Fadenmarionette »und alles, was sich an Fäden bewegen lässt«).

Anja Abele (Live-VJ, analysiert und transformiert gesellschaftliche Bewegungsmuster.) Anja Füsti (Perkussionistin, entflammt für Bewegung|Raum|Gravitation.) Yahi Nestor Gahe (tanzt, spielt, choreographiert, lehrt, liebt das Unbekannte.)