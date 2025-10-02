Wortwitz mit Wärmeffekt, Musik mit Haltung und eine Prise Aufgusskultur:

Melvin Haack bringt sein neues Programm „Kann Restspuren von Kleinkunst enthalten“ ins Kulturhaus Schwanen. Ein Abend zwischen Liedermacherei und Alltagsbeobachtung, der den Dachboden am Samstag, 2. Oktober in eine schwitzende Wohlfühlzone verwandelt.

Als Special-Guest ist die Stuttgarter Liedermacherin Simone Stahl mit dabei. Von kryptischem Geraune hält Simone nichts: Ihre Arrangements klingen bemerkenswert natürlich und ihre Texte und Melodien gehen sofort ins Blut.

Mit trockenem Humor, satirischem Scharfblick und musikalischem Gespür bewegt sich Haack souverän zwischen Kleinkunst und Popkultur. Ob als Liedermacher, Kinderbuchautor oder Moderator der Deutschen Aufgussmeisterschaft (kein Scherz) – Melvin weiß, wie man Räume auf Temperatur bringt. Und zwar nicht nur metaphorisch: „Einheizfaktor hoch, regelmäßig Erfrischungen, porentiefe Nachwärme“ – so beschreibt er selbst seine Shows. Wer auf kluge Texte steht, die zwischen Brotschneidemaschine und Gesellschaftsanalyse pendeln, ist hier goldrichtig.

Zwischen Musik, Kabarett und Comedy oszillierend, trifft Haacks Performance den Nerv eines Publikums, das lieber lacht, als lamentiert. Kein Staub, keine Langeweile, sondern ein verspielter Abend, der sich locker ins Langzeitgedächtnis singt.