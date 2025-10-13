Melvins Stern

Eine himmlische Weihnachtsgeschichte für Kinder ab 4 Jahren vom Puppentheater Dornerei.

Melwin ist ein kleiner Engel. Kein bedeutender Engel, eher ein kleines Licht im großenHimmel. Schrecklich gerne hätte Melwin einen eigenen Stern, um den er sich kümmernkann. Und tatsächlich, ein paar Jahrhunderte vor Weihnachten, geht sein Wunsch inErfüllung: Melwins Stern. Eines Tages sollte der noch eine ganz große Rolle spielen!Neben Melwin sorgen eine hilfsbereite Wolkenwäscherin, der patente Erfinder-Engel unddas hungrige Wolkenschaf für ein himmlisches Theatervergnügen im Puppentheater.Unsere Reise von Melwins Stern endet genau über einem Stall von Bethlehem: Stern überBethlehem zeig uns den Weg!