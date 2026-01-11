Memoiren einer Schnecke

Grace Pudel ist eine einsame Frau.

Sie liebt Bücher und hat eine besondere Vorliebe für Schnecken. Sie und ihr Zwillingsbruder Gilbert leben bei ihrem querschnittgelähmten Vater Percy, der nach dem Tod der Mutter dem Alkoholismus verfällt. Als ihr Vater einer Schlafapnoe erliegt, werden Grace und Gilbert vom Jugendamt getrennt und in verschiedenen Pflegefamilien in verschiedenen Staaten untergebracht. Der Film zeigt die Herausforderungen und Hoffnungen von Grace und Gilbert in einem schmerzhaften und traurigen Alltag.