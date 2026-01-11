Memoiren einer Schnecke

Animationsfilm von Höhen und Tiefen des Lebens

bis

Kommunales Kino für Kinder und Erwachsene Stiftstraße 32, 71384 Weinstadt

Grace Pudel ist eine einsame Frau. 

Sie liebt Bücher und hat eine besondere Vorliebe für Schnecken. Sie und ihr Zwillingsbruder Gilbert leben bei ihrem querschnittgelähmten Vater Percy, der nach dem Tod der Mutter dem Alkoholismus verfällt. Als ihr Vater einer Schlafapnoe erliegt, werden Grace und Gilbert vom Jugendamt getrennt und in verschiedenen Pflegefamilien in verschiedenen Staaten untergebracht. Der Film zeigt die Herausforderungen und Hoffnungen von Grace und Gilbert in einem schmerzhaften und traurigen Alltag.

Info

Kommunales Kino für Kinder und Erwachsene Stiftstraße 32, 71384 Weinstadt
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Memoiren einer Schnecke - 2026-02-03 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Memoiren einer Schnecke - 2026-02-03 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Memoiren einer Schnecke - 2026-02-03 20:00:00 Outlook iCalendar - Memoiren einer Schnecke - 2026-02-03 20:00:00 ical

Tags