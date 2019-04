"Memoria" (Erinnerung/Gedächtnis) ist eine Gemeinschaftsausstellung, in der die beteiligten Künstler*innen ihre individuelle Entdeckung des Erlebten bewahren und es zu einem Zeitpunkt wieder ins Bewusstsein zurückrufen werden. Zu sehen sind Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Objekte, Projektion, Installation und Fotografie. Die Künstler*innen beschäftigen sich in ihren Werken mit der persönlichen/poetischen Verbindung zum Thema "Memoria" in unterschiedlichen Richtungen: Orte, persönliche Geschichten, Farben.

Die Vernissage findet am 04.04.2019 um 19:00 Uhr statt.