Memphis Special

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Diese drei Vintage-Virtuosen haben sich die ungeschliffene Roots Music der 1950er Jahre auf die Fahnen geschrieben und hauchen dabei Juwelen des frühen Rockabilly und Rhythm’n’Blues neues Leben ein. Das Trio gibt auf äußerst überzeugende und lebhafte Weise musikalische Meilensteine von Legenden wie Muddy Waters, Carl Perkins oder dem “King“ zum Besten und bringt damit selbst noch so eingerostete Knochen zum Wippen…

Shake That Rusty Bones!

Don Attilio - Gesang

Philipp Tress - Gitarre

Tobias Bodensiek - Kontrabass

