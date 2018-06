Mendi - Indische Henna Tattoos

Kursnummer: 206B246. Für Kinder ab 12 Jahren. Mendi Tattoos haben ihren Ursprung im Orient und sind kunstvolle ornamentale Körperbemalungen mit Henna. Wir lernen die Hennaarben anzurühren und in feine Spritztütchen zu füllen. Eigene Kreationen und auch indische Muster werden in freier Handmalerei kunstvoll auf Hände und Arme aufgezeichnet. In diesem Kurs wird kein künstliches, sondern ausschließlich das originale und natürliche Hennapulver verwendet. Bitte mitbringen: Bleistifte, Filzstifte. Weitere Termininformationen finden Sie auf unserer Website.