"Mensch ärgere dich nicht" - Lieber Menschen treffen in der Bücherei

„Mensch ärgere dich nicht“ – So lautet nicht nur der Name des bekannten Spiels. Es ist auch das Motto für einen Treffpunkt in der Stadtbücherei.

Am Dienstag, 27. Mai zwischen 9 und 13 Uhr sowie 14 und 17 Uhr kann hier gemeinsam gespielt werden. Dabei kann man leicht neue Menschen kennen lernen. Jede / Jeder ist dazu herzlich ins Lesecafé eingeladen. Bei schönen Wetter kann auch im Bibliotheksgarten gespielt werden.