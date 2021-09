Klimawandel. Digitalisierung. Künstliche Intelligenzen. Soziale Entwicklungen. Möglicher Kollaps des Gesundheitssystems.

Machen Sie sich auch manchmal Gedanken um die Zukunft und fragen sich:

„Wie wird sie aussehen?“

„Was passiert mit der Menschheit?“

„Wie werden wir im Jahr 2035 leben?“

Auf diese und viele weitere Fragen wird es beim wohl visionärsten Event des Jahres „Mensch 2035 – Wir Superhumans“ hochinteressante Antworten geben.

Lukas-Pierre Bessis ist selbsternannter Digital Evangelist, Bestsellerautor, versierter Blogger, erfolgreicher Ideenentwickler und gefeierter Speaker. Seine erste Publikumsshow „Leben 2025 – was bringt uns die Zukunft“ in der es um Themen wie VR, 5G, Autonomes Fahren, Robotik, Drohnen, Blockchain etc. ging, übertraf mit fast 100 Auftritten vor begeisterten Zuhörern alle Erwartungen.

Nun folgt die Fortsetzung – und Sie können ein Teil davon werden. Entwicklungen vorbereiten?

Dann tauchen Sie mit Ihrem Team, Ihren Kunden und anderen interessierten Unternehmern im Rahmen unseres exklusiven Events gemeinsam in die Zukunft ein.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!