Mensch, Götter!

Ein vergnügliches Theaterstück aus der griechischen Götterwelt für alle ab 8 Jahren.

Sind Götter auch nur Menschen? Gerade im Olymp, der Chefetage der griechischen Mythologie, gibt es eine Vielzahl an Göttern, mit erstaunlich menschlichen Zügen. Dort wird viel gefeiert. Die Göttin der Zwietracht wird nicht eingeladen, trotzdem erscheint sie und rollt einen goldenen Apfel in die Mitte mit der Aufschrift "Für die Schönste!" Sogleich entbrennt ein Streit zwischen den Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite, wem der Apfel gebührt. Göttervater Zeus zieht sich aus der Verantwortung und lässt den trojanischen Königssohn Paris – einen Sterblichen – diese Entscheidung treffen. Na, wenn das mal gut geht. Es wird für Menschen und Götter turbulent. Erlebt eine musikalische, spielerische und kurzweilige Inszenierung über die griechische Mythologie. Das Ensemble des Theaters Inklusiv webt viel Humor in den Teppich der griechischen Sagenwelt und Allmachts- und Heldenphantasien werden gehörig hinterfragt.