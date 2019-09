„Mensch und Landschaft“ - Bilder von Brunhilde Bartenbach

In der neuen Ausstellung im Kulturhaus zeigt die Ilsfelder Künstlerin Brunhilde Bartenbach Ihre Werke zum Thema „Mensch und Landschaft“.

Brunhilde Bartenbach, geboren 1953 in Marbach am Neckar, beginnt als junge Erwachsene sporadisch mit Bleistift und Kugelschreiber zu zeichnen, dann widmet sie sich lange Jahre ausgiebig der Fotografie. 1998 beginnt sie vereinzelt mit Pastellkreide zu malen. 2009 dann folgt die Beschäftigung mit Acrylfarbe und Leinwand. Trotz wiederholter längerer Phasen ohne künstlerisches Schaffen entstanden so seither über 100 Bilder in Acryl, Pastell, Ölpastell und Mischtechniken.

2016 fand die erste große Einzelausstellung im Marbacher Rathaus statt. Seither folgten Ausstellungen auf der Insel Usedom, im Allgäu, in Ilsfeld, in Großbottwar sowie die mehrmalige Teilnahme beim Montmartre-Flair in Bad Wimpfen.

Inspiration kommt dabei aus den verschiedensten Richtungen. Landschaften, Farben, Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften, Fotografien usw.

Die Ausstellung „Mensch und Landschaft“ im Kulturhaus Fränkischer Hof, Heinsheimer Str. 16 in Bad Rappenau, wird am Samstag, dem 26.10.2019, um 15 Uhr im Rahmen einer Vernissage eröffnet. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 17.11.2019 jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstlerin ist anwesend. Der Eintritt ist frei.