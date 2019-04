Was ist diese Mauer, die sich in mir, vor, hinter mir und um mich herum errichtet? Die Sonne, das große Gestirn, ist nicht mehr leuchtend zu sehen.Die Höhle, die mich umgibt, riecht. Die Schreie der Menschen sind nicht meh rzu hören.

Ich höre die Vögel nicht die gewohnten Lieder singen. Sie singen das Lied des Untergangs. Die Einsamkeit und das Schweigen sind mir eine Last geworden. Also sprach ich...Was ist das für eine Welt, die der Mensch geschaffen hat?Mauern. Krieg. Flucht. Gewalt. Und? Mut! Liebe! Wissen!Was hinterlässt er an die nächste Generation?Jugendliche und junge Erwachsene des Internationalen Inklusiven Jugendensembles der freien bühne stuttgart fragen mit den Mitteln des Tanzes,des Theaters und der Musik nach den Motiven des menschlichen Handelns.Mit freundlicher Unterstützung durch das Förderprogramm „GesellschaftlicherZusammenhalt“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. In Kooperation mit dem Kulturhaus Schwanen, dem Kreisjugendring Rems-Murr, der Kunstschule Unteres Remstal sowie Theaterlehrer*innen von Waiblinger Schulen.

Konzept/Regie/Choreographie: Yahi Nestor Gahe,

Gesang/Produktionsassistenz:Jenny Sprenger-Müller,

Musik: Mazen Mohsen,

Capoeira: Danijel Marsanic,

Produktionsleitung: Nadja Bader, Petra Klaiber, Cornelius Wandersleb

freiebuehnestuttgart.de

Pfade der Liebe zu entdecken. Das Publikum wählt beliebige Passagen aus Beziehungsratgebern und kann dann zusehen, was die beiden Liebenden daraus machen: Eine Romanze? Eine Beziehungshölle? Einen Chanson? EineTragödie? Eine Komödie?Jede Aufführung bringt neue Geschichten hervor, die jedoch immer von dem einen Thema handeln: der Möglichkeit von Liebe zwischen Mann und Frau. Die Stupid Lovers bewegen sich elegant mit Humor und Melancholie durch dieses Problemfeld hindurch und machen dabei sehr persönliches, anrührendesTheater.Mit diesem unter der Regie von Jim Libby entwickelten Format gewannen dieSTUPID LOVERS den begehrten „Improkal“ für das innovativste improvisierteTheaterstück auf der Impronale in Halle/ Saale.

Schauspiel: Nicole Erichsen, Gunter Lösel / Musik: Ebbi Grözinger

www.stupidlovers.de