Menschen in Baracken

Der Raum Neckarelz / Neckarzimmern / Obrigkeit als Aufnahmeraum für "Fremde" in den Jahren 1944 bis 1947.

In der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs wurden mehrere Rüstungsfirmen in die Gipsgruben in Obrigheim und Neckarzimmern verlagert. Die Projekte „Goldfisch“ (Verlagerung Daimler-Benz nach Obrigheim) sowie „Neustadt“ (Verlagerung VKF Kugelfischer nach Neckarzimmern) brachten Tausende von Menschen in die Region, in ihrer Mehrzahl ausländische ZwangsarbeiterInnen und KZ-Häftlinge. Sie alle waren in Lagern verschiedener Art untergebracht, die meist aus Baracken bestanden, also rasch zu errichtenden Einfach-Gebäuden aus Holz oder Beton.

Nach dem Krieg führte die Existenz dieser Barackenlager dazu, dass besonders viele Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten unserem Raum zugewiesen wurden. Auch sie wurden, zumindest zunächst, als „Fremde“ wahrgenommen. Zwar wurden viele von ihnen auch bei Privatleuten zwangs-einquartiert. Doch die hohe Zuweisungszahl von knapp 24.000 Menschen über Neckarzimmern in den Kreis Mosbach kam auch dadurch zustande, dass die amerikanischen Besatzungsbehörden die alte NS-Infrastruktur kannten und nutzten. In seinem Vortrag wird Dr. Tobias diese Kontinuität beleuchten und an exemplarischen Beispielen darstellen, was die Aufnahme der „Fremden“ für Geschichte und Gegenwart der Region bedeutet hat.