Menschen und Themen - das 128. Zeitgespräch - erstmals als Matinée

Nora Gommringer gilt als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der Gegenwart und ist mit wichtigen Literaturpreisen ausgezeichnet.

Sie schreibt Gedichte, Theaterstücke, ist bei internationalen Slam-Wettbewerben vertreten und leitet das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg.

In Rundfunk und Presse nimmt sie regelmäßig Stellung zu aktuellen Themen aus Gesellschaft und Religion. Nora Gommringer könnte Sie amüsieren, irritieren und aus den richtigen Gründen zum Weinen bringen.

Nora Gomringer, geboren 1980, ist Schweizerin und Deutsche. Sie ist Lyrikerin und schreibt für Radio und Feuilleton, veröffentlicht Kolumnen und Essays. In den letzten Jahren ist ihre Medienpräsenz durch verschiedene Film- und TV-Arbeiten gewachsen, dabei wird ihr Name fest mit Gedichten und Kulturvermittlung verbunden. Auftragsarbeiten wie Libretti für Opernprojekte und das Theaterstück „OINKONOMY“ wurden für verschiedene Bühnen realisiert. Gastprofessuren und Stipendien führten sie nach Sheffield, Koblenz/Landau, Oberlin/Ohio, Kyoto, New York und Novosibirsk. Seit 2010 ist sie Direktorin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg/Bayern. 2015 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis für den Prosatext „Recherche“ und 2020 die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz für ihre Verdienste für die deutsche Sprache. Ihre letzte Auszeichnung ist der Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis 2022. Ihr Werk ist in zahlreiche Sprachen übersetzt.