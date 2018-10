»Menschen und Themen: Golineh Atai«

Golineh Atai wurde 1974 in Teheran geboren. Nach der Islamischen Revolution im Iran verließ sie mit ihren Eltern 1980 das Land und ließ sich zunächst in Hoffenheim bei Heidelberg nieder. Die Verbindungen zum Iran rissen nicht ab: Atai reiste weiter in ihr Heimatland, beschäftigte sich mit der persischen Sprache, mit persischer Literatur und islamischer Mystik. Sie studierte nach dem Abitur Romanistik, Politologie und Islamwissenschaft/ Iranistik in Heidelberg mit Magisterabschluss und legte in Lille/Frankreich ein weiteres Universitätsexamen ab.

Nach Praktika bei verschiedenen Medien begann Golineh Atai 2001 mit ihrem Volontariat beim Südwestrundfunk SWR/ARD. Anschließend war sie als Fernsehreporterin in vielen Ländern tätig, u.a.: Ägypten, Libanon, Sudan, Indien, Syrien, Dubai, Libyen, Emirate, Jordanien, Iran, Irak. 2008 wechselte sie vom SWR zum WDR Köln und berichtete ab 2011 auch für die Tagesschau. 2013 begann ihre Tätigkeit als Korrespondentin im ARD-Fernsehstudio Moskau. Atai unternahm Reisen durch Russland, Ukraine, Kirgistan, Kaukasus, Arktis und war im Ukraine-Krieg 2014 vor Ort. Seit Juni ist sie wieder beim WDR in Köln.

Golineh Atai wurde bislang mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: Nominierungen für den Grimme-Preis 2007 und für den Liberty Award 2008, 1. Preis der Kindernothilfe 2010, Hans-Joachim-Friedrichs-Preis 2014, Journalistin des Jahres 2014, Peter-Scholl-Latour-Preis der Ulrich-Wickert-Stiftung 2015

Gesprächspartner: Ulla Heinemann und Prof. Norbert Vogel